Пентагон поддержал отказ Эр-Рияда от помощи в дозаправке самолетов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США поддерживают решение Эр-Рияда о самостоятельном осуществлении дозаправки задействованных в операции в Йемене самолетов, говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
В заявлении отмечается, что США намерены "продолжить работу, чтобы минимизировать потери" среди местных жителей в Йемене и поддержать усилия ООН по урегулированию кризиса в стране.Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация прекратит дозаправку в небе самолетов коалиции: представители обеих американских партий потребовали принять такие меры на фоне возрастающей критики саудовских действий в Йемене, но частично этот шаг был вызван увеличением возможностей ВВС Саудовской Аравии.
Позднее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что решила самостоятельно осуществлять дозаправку задействованных в операции в Йемене самолетов без поддержки США.