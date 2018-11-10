Пентагон поддержал отказ Эр-Рияда от помощи в дозаправке самолетов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. США поддерживают решение Эр-Рияда о самостоятельном осуществлении дозаправки задействованных в операции в Йемене самолетов, говорится в заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Мы поддерживаем принятое после консультаций с американским правительством решение королевства Саудовская Аравия использовать собственные военные возможности коалиции для осуществления дозаправки при поддержке операций в Йемене", — говорится в заявлении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

В заявлении отмечается, что США намерены "продолжить работу, чтобы минимизировать потери" среди местных жителей в Йемене и поддержать усилия ООН по урегулированию кризиса в стране.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация прекратит дозаправку в небе самолетов коалиции: представители обеих американских партий потребовали принять такие меры на фоне возрастающей критики саудовских действий в Йемене, но частично этот шаг был вызван увеличением возможностей ВВС Саудовской Аравии.

Позднее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что решила самостоятельно осуществлять дозаправку задействованных в операции в Йемене самолетов без поддержки США.