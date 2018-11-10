В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново, Донецкий, Желобок, Лозовое. Всего по территории республики было выпущено порядка 50 снарядов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.