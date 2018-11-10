В арабской коалиции заявили об отказе от помощи США в дозаправке самолетов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией решила самостоятельно осуществлять дозаправку задействованных в операции в Йемене самолетов без поддержки США, соответствующее заявление коалиции опубликовало Саудовское агентство новостей SPA.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация прекратит дозаправку в небе самолетов коалиции: представители обеих американских партий потребовали принять такие меры на фоне возрастающей критики саудовских действий в Йемене, но частично этот шаг был вызван увеличением возможностей ВВС Саудовской Аравии.

"Королевство и коалиция улучшили возможности по осуществлению дозаправки в Йемене самостоятельно. Как результат, коалиция, проконсультировавшись с США, запросила прекращение поддержки по дозаправке самолетов для операций в Йемене", — говорится в заявлении коалиции.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.