Китай любой ценой защитит свою территорию, заявил министр обороны

ПЕКИН, 10 ноя — РИА Новости. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом заявил, что Китай "не постоит ни за какой ценой" и будет решительно защищать свою территориальную целостность, говорится в сообщении оборонного ведомства Китая.

Двусторонняя встреча в формате "2+2" состоялась накануне в Вашингтоне.

"Вооруженные силы Китая выступают решительно против любых действий, направленных на раскол страны, не постоят ни за какой ценой для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальный целостности", — приводятся слова Вэй Фэнхэ на сайте министерства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросу Южно-Китайского моря, тайваньской проблеме и ситуации вокруг Корейского полуострова.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.

Ранее главы Минобороны Китая, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности заявил, что Вооружённые силы Китая примут любые меры, если кто-то решит отделить Тайвань от Китая.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.