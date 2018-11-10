В Кувейте мужчина утонул в селевом потоке

Машина скорой помощи в одной из стран Персидского залива. Архивное фото

Машина скорой помощи в одной из стран Персидского залива. Архивное фото

ДОХА, 10 ноя — РИА Новости. Житель Кувейта Ахмед Бурак аль-Фадли стал первой жертвой непогоды в эмирате, утонув в пятницу в селевом потоке, сообщило управление пожарной безопасности Кувейта в Twitter.

С четверга в Кувейте идут проливные дожди, из-за отсутствия системы слива дороги покрылись бурлящими потоками воды.

"Ахмед аль-Фадли, 1986 года рождения, утонул, спасая свою семью. Его пронесло потоком три километра", — говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют, что непогода в Кувейте продлится до воскресенья.