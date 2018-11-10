США прекратят практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская администрация прекратит практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что, по их ожиданиям, официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни.
Представитель Пентагона заявил изданию, что "проводятся переговоры с партнерами, однако пока нам не о чем объявить".
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.