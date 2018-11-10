США прекратят практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американская администрация прекратит практику дозаправки в небе самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, представители республиканцев и демократов потребовали принять подобные меры на фоне возрастающей критики действий Саудовской Аравии в Йемене.

Собеседники издания рассказали, что, по их ожиданиям, официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни.

Представитель Пентагона заявил изданию, что "проводятся переговоры с партнерами, однако пока нам не о чем объявить".

По словам некоторых источников, частично этот шаг вызван улучшением способности саудовских ВВС проводить дозаправку самостоятельно. Газета отмечает, что, согласно американскому минобороны, дозаправка, которую осуществляли самолеты США, составляла только пятую часть всей подобной активности в ходе операции коалиции в Йемене.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.