США не планируют военную операцию против Ирана, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что у США нет планов военной операции против Ирана, если страна выйдет из соглашения по ядерной программе.
Болтон также добавил, что не считает, что Иран в настоящее время соблюдает положения сделки. "Я считаю, что мы видели внушительные доказательства того…что они уже вышли за пределы лимитов сделки в определенном смысле. Я не исключаю того, что они нарушают ее таким образом, что мы об этом просто не знаем", — сообщил он.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.