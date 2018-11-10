США не планируют военную операцию против Ирана, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что у США нет планов военной операции против Ирана, если страна выйдет из соглашения по ядерной программе.

"Такого нет в наших планах. Президент не считает, что Иран планирует выйти из сделки", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, имеется ли у США военная опция на тот случай, если Иран выйдет из соглашения.

Болтон также добавил, что не считает, что Иран в настоящее время соблюдает положения сделки. "Я считаю, что мы видели внушительные доказательства того…что они уже вышли за пределы лимитов сделки в определенном смысле. Я не исключаю того, что они нарушают ее таким образом, что мы об этом просто не знаем", — сообщил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.