В Иордании из-за ливней эвакуировали посетителей исторического парка Петры

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Все посетители исторического парка Петры были заблаговременно эвакуированы в связи с разгулом стихии, сообщил иорданскому агентству "Петра" председатель совета развития туризма парка Сулейман Аль-Фрайджат.
Представитель управления добавил, что сотрудники парка действовали согласно инструкциям, и в 12.00 дня по местному времени была остановлена продажа билетов и закрыт вход. Как пишут местные СМИ, из-за угрозы селевых потоков из парка было эвакуировано 3,7 тысячи человек.
По ее словам, в стране были приостановлены уроки в школах и университетах и остановлены все туристические поездки в туристические районы до субботы. В добавок к этому открыты мечети, школы и здания общественных организаций для всех, кто пострадал из-за стихии.
Представитель правительства добавила, что армия Иордания использовала беспилотники и патрульные лодки, прожектора и тяжелую технику в спасательной операции и оказала помощь в эвакуации граждан, отрезанных стихией.
Руины города Петра являются объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и самой популярной достопримечательностью Иордании. Этот исторический комплекс, как и находящийся в нем высеченный в скале храм Эль-Хазне, ежегодно посещают сотни тысяч туристов.
Количество жертв из-за ливней в Иордании возросло до 9, включая водолаза из числа 35 водолазов гражданской обороны, которые принимали участие в спасательных операциях.