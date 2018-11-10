В Иордании из-за ливней эвакуировали посетителей исторического парка Петры

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Все посетители исторического парка Петры были заблаговременно эвакуированы в связи с разгулом стихии, сообщил иорданскому агентству "Петра" председатель совета развития туризма парка Сулейман Аль-Фрайджат.

Аль-Фрайджат отметил, что все посетители исторической части Петры были эвакуированы в свои гостиницы из-за угрозы селевых потоков. Среди туристов, по данным властей, пострадавших нет.

Представитель управления добавил, что сотрудники парка действовали согласно инструкциям, и в 12.00 дня по местному времени была остановлена продажа билетов и закрыт вход. Как пишут местные СМИ, из-за угрозы селевых потоков из парка было эвакуировано 3,7 тысячи человек.

Представитель правительства Иордании Джумана Гнеймат в заявлении, полученном РИА Новости, также подтвердила эвакуацию "всех" туристов из Петры, не уточнив их количество.

По ее словам, в стране были приостановлены уроки в школах и университетах и остановлены все туристические поездки в туристические районы до субботы. В добавок к этому открыты мечети, школы и здания общественных организаций для всех, кто пострадал из-за стихии.

Представитель правительства добавила, что армия Иордания использовала беспилотники и патрульные лодки, прожектора и тяжелую технику в спасательной операции и оказала помощь в эвакуации граждан, отрезанных стихией.

Ремонтные бригады уже занимаются восстановлением поврежденных в результате последствий стихии линий электропередач и устраняют все последствия внутри парка для его скорейшего открытия.

Руины города Петра являются объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и самой популярной достопримечательностью Иордании. Этот исторический комплекс, как и находящийся в нем высеченный в скале храм Эль-Хазне, ежегодно посещают сотни тысяч туристов.

Количество жертв из-за ливней в Иордании возросло до 9, включая водолаза из числа 35 водолазов гражданской обороны, которые принимали участие в спасательных операциях.