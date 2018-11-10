Сенатор Флейк не исключил, что бросит Трампу вызов на праймериз в 2020 году

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Уходящий сенатор-республиканец Джефф Флейк не исключил, что бросит Дональду Трампу вызов на праймериз в преддверии президентских выборов 2020 года.

"Я этого не исключаю. Кто-то должен баллотироваться от республиканцев", — ответил Флейк на соответствующий вопрос в интервью изданию Politico.

"Я надеюсь, что кто-нибудь будет баллотироваться, просто чтобы напомнить республиканцам, что значит быть консерватором и что значит быть достойным", — добавил законодатель.

Сенатор от Аризоны завершает в январе свой первый и единственный шестилетний срок полномочий. Он отказался переизбираться на выборах, которые прошли во вторник. Кто сменит Флейка пока неясно, два кандидата идут ноздря в ноздрю, подсчет голосов продолжается.

Среди других потенциальных оппонентов Трампа внутри партии Флейк назвал сенатора от Небраски Бена Сасса и уходящего губернатора Огайо Джона Кейсика, который уже противостоял Трампу на праймериз 2016 года.

Флейк — давний оппонент Трампа. В частности, после увольнения на этой неделе генпрокурора Джеффа Сешнса сенатор заявил о намерении внести законопроект, запрещающий Трампу увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера. Мюллер расследует предполагаемое российское вмешательство в выборы в США, которое Москва опровергает, и предполагаемые российские связи Трампа, которые опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Трамп уже напал на Флейка в Twitter за намерение выдвинуть такой законопроект. "Джефф Флейк хочет не защитить спецпрокурора, которого сенат не утверждал. Он хочет защитить свое будущее после того, как стал неизбираемым в Аризоне за "преступление", заключающееся в том, что он ужасно работал! Слабый и неэффективный парень!" — написал Трамп.

Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.