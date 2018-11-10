В Кувейте министр подал в отставку из-за ущерба от сильных ливней

ДОХА, 10 ноя — РИА Новости. Министр общественных работ Кувейта Хусам ар-Руми подал в отставку из-за ущерба, причиненного жителям эмирата затоплением из-за сильных ливней, передает в пятницу Кувейтское агентство новостей.

С четверга в Кувейте идут проливные дожди, из-за отсутствия системы слива оказались затоплены улицы в ряде районов.

Министр заявил, что "несет полную ответственность за материальный ущерб подданным Кувейта и его резидентам в результате ливней". Он выразил глубокое сожаление и поблагодарил сотрудников министерства за попытки уменьшить ущерб.

Жители столицы — Эль-Кувейта разместили в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, как автомобили и автобусы погружаются в водовороты воды, светофоры и фонари не работают, а на дорогах скопились огромные пробки.

Ожидается, что дожди в Кувейте будут идти до воскресенья.

МВД Кувейта призвало всех покидать дома только в случае крайней необходимости и не пытаться преодолевать затопленные улицы самостоятельно, а обращаться за помощью к сотрудникам сил безопасности.