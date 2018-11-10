Суд в Македонии постановил срочно отправить экс-премьера страны в тюрьму

БЕЛГРАД, 10 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Македонии и до недавних пор самый влиятельный политик своей страны Никола Груевский, приговоренный к двум годам тюрьмы, должен срочно начать отбывать наказание, постановил суд в Скопье.

Груевский осужден за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Он просил суд отложить наказание из-за необходимости исполнения обязанностей в парламенте и работы над книгой. Последняя апелляция была отклонена в пятницу как необоснованная.

В настоящий момент, по сообщению македонских СМИ, местонахождение экс-премьера неизвестно, представитель суда по месту жительства его не застал. После получения на руки судебного решения Груевский должен незамедлительно прибыть в тюрьму в пригороде столицы Македонии Скопье — Шуто Оризари.

Предполагалось, что после объявления новости и не дожидаясь соблюдения всех формальностей политик сам мог поспешить в тюрьму, чтобы избежать полицейского сопровождения и повышенного внимания СМИ.

Однако до сих пор у ворот исправительного учреждения, где в его ожидании уже собрались десятки журналистов, Груевский так и не появился.

Дело, по которому экс-премьер стал главным обвиняемым, касается приобретения Mercedes-Benz S600, обошедшийся в 2012 году государственному бюджету почти в 573 тысячи евро. Оно стало известно в СМИ под названием "Танк". По версии обвинения, спецавтомобиль покупался через МВД страны по желанию и для удовлетворения личных запросов экс-премьера, а госзакупка была оформлена таким образом, что ее исход был известен заранее. Груевский свою вину отрицал.