Спецпредставитель США обсудит в Израиле и ОАЭ противодействие Ирану

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук посетит Израиль и ОАЭ 12-20 ноября для обсуждения противодействия Ирану, сообщили в госдепе.

"Специальный представитель по Ирану Брайан Хук посетит Израиль и Объединенные Арабские Эмираты 12-20 ноября. В обеих странах спецпредставитель Хук встретится с официальными лицами для обсуждения сотрудничества по противодействию угрозам, исходящим от Ирана", — следует из распространенного сообщения.

Отмечается, что цель поездки Хука — продвигать стратегию президента США Дональда Трампа по Ирану и "увеличивать давление на иранский режим, чтобы тот свернул деструктивный курс".

"США намерены работать с нашими союзниками и партнерами для полного выполнения нашей кампании по оказанию максимального давления, чтобы изменить деструктивное поведение Ирана", — следует из комментария госдепа.