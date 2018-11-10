Спецпредставитель США обсудит в Израиле и ОАЭ противодействие Ирану

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук посетит Израиль и ОАЭ 12-20 ноября для обсуждения противодействия Ирану, сообщили в госдепе.
Отмечается, что цель поездки Хука — продвигать стратегию президента США Дональда Трампа по Ирану и "увеличивать давление на иранский режим, чтобы тот свернул деструктивный курс".
"США намерены работать с нашими союзниками и партнерами для полного выполнения нашей кампании по оказанию максимального давления, чтобы изменить деструктивное поведение Ирана", — следует из комментария госдепа.