СМИ рассказали, как уход Меркель повлияет на отношения России и Германии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Политика Германии в отношении России вряд ли сильно изменится после ухода Ангелы Меркель с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что все три потенциальных кандидата на замену нынешней главе партии — министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц — намерены держать дистанцию в отношениях с Москвой. В то же время каждый из вероятных будущих лидеров партии является сторонником трансантлантического партнерства.

Издание вспоминает, что каждый из фаворитов ХДС уже резко высказывался в адрес России.

Так, Шпан призывал увеличить военный бюджет Германии, обусловив это "небезопасностью в соседних странах, включая Россию".

В свою очередь, Крамп-Карренбауэр обвинила Москву в "постоянных нарушениях международного права на Украине, дестабилизации ситуации в Европе и дезинформации. Кроме того, она заявляла, что встречи "Большой семерки" "должны проходить без участия России, пока она не изменит свое поведение во внутриукраинском конфликте в Донбассе".

Мерц положительно оценил антироссийские санкции, предположив, что они якобы будут эффективными в долгосрочной перспективе. Он также выразил мнение, что внешняя политика в адрес Москвы должна выстраиваться таким образом, чтобы "не дать ей расширить сферы влияния".

В конце октября Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Помимо этого, глава ХДС не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии.