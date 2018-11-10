СМИ рассказали, как уход Меркель повлияет на отношения России и Германии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Политика Германии в отношении России вряд ли сильно изменится после ухода Ангелы Меркель с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Издание вспоминает, что каждый из фаворитов ХДС уже резко высказывался в адрес России.
Так, Шпан призывал увеличить военный бюджет Германии, обусловив это "небезопасностью в соседних странах, включая Россию".
В свою очередь, Крамп-Карренбауэр обвинила Москву в "постоянных нарушениях международного права на Украине, дестабилизации ситуации в Европе и дезинформации. Кроме того, она заявляла, что встречи "Большой семерки" "должны проходить без участия России, пока она не изменит свое поведение во внутриукраинском конфликте в Донбассе".
В конце октября Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Помимо этого, глава ХДС не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии.