В Иордании семь человек погибли в результате наводнений

Вид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания. Архивное фото

Вид на долину Мертвого моря с горы Лота, Иордания. Архивное фото

ДАМАСК, 9 ноя — РИА Новости. Не менее семи человек погибли в результате селевых потоков в Иордании вследствие мощных ливней, заявила официальный представитель правительства королевства Джумана Гнеймат.

Мощные ливни обрушились на королевство в пятницу, по прогнозам метеорологов, они будут продолжаться всю субботу.

"Официальный представитель правительства Иордании Джумана Гнеймат сообщила о росте числа погибших до 7 человек. Гнеймат также призвала жителей селений, находящихся в низинах, покинуть свои дома ради своей же безопасности", — сообщает пресс-служба премьер-министра Иордании в Facebook.

Погодная аномалия затронула провинции Мадаба и Маан. Агентство Ammon сообщает о гибели водолаза гражданской обороны в Мадабе.

В Маане ребенок пострадал в результате наводнения и затопления домов, передает телеканал Jo24.

Министерство туризма объявило об отмене всех экскурсионных поездок в стране в субботу в связи с погодными условиями.

Также в королевстве в субботу будут перекрыты несколько дорог, ведущих к Мертвому морю.

Министерство образования отменило занятия во всех школах и ВУЗах в субботу.