В Иордании семь человек погибли в результате наводнений

ДАМАСК, 9 ноя — РИА Новости. Не менее семи человек погибли в результате селевых потоков в Иордании вследствие мощных ливней, заявила официальный представитель правительства королевства Джумана Гнеймат.
"Официальный представитель правительства Иордании Джумана Гнеймат сообщила о росте числа погибших до 7 человек. Гнеймат также призвала жителей селений, находящихся в низинах, покинуть свои дома ради своей же безопасности", — сообщает пресс-служба премьер-министра Иордании в Facebook.
Погодная аномалия затронула провинции Мадаба и Маан. Агентство Ammon сообщает о гибели водолаза гражданской обороны в Мадабе.
В Маане ребенок пострадал в результате наводнения и затопления домов, передает телеканал Jo24.
Также в королевстве в субботу будут перекрыты несколько дорог, ведущих к Мертвому морю.
Министерство образования отменило занятия во всех школах и ВУЗах в субботу.