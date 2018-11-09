Избранный президент Мексики намерен превратить инаугурацию в праздник

МЕХИКО, 9 ноя – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что предстоящая 1 декабря инаугурация превратится в праздник.

"Я приглашаю всех мексиканцев. Это будет праздник, это не смена правительства, а смена режима, когда начинается новый этап (в жизни страны)", — заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции.

По его словам, в 11 утра 1 декабря состоится церемония инаугурации в конгрессе, откуда он отправится в Национальный дворец. Там новый президент примет приглашенных гостей из других стран, президентов, премьер-министров, представителей международных организаций.

"И в 16.00 начнется культурный и артистический фестиваль на центральной площади Сокало. Я буду говорить на Сокало с президентского балкона в 17.00, и после этого выступления спущусь вниз, потому что индейские народы Мексики хотят вручить мне жезл правителя, после чего фестиваль продолжится", — заметил Обрадор.

Он сообщил также, что жить планирует в своем доме, а не в Национальном дворце, пока его сын Хесус не окончит начальную школу в мае-июне 2019 года. "Затем буду жить либо в Национальном дворце, если для этого есть условия. Но я не монарх, я республиканец, и мне нужно немного места, чтобы отдохнуть. Либо сниму дом рядом", — сказал Лопес Обрадор.