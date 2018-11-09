В СМИ назвали срок наказания подозреваемому в отправке бомб в США

Полицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

Полицейские у дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Подозреваемому в отправке посылок со взрывными устройствами известным оппонентам президента США Дональда Трампа предъявлены обвинения по 30 эпизодам, по которым ему в качестве максимального наказания грозит пожизненное заключение, сообщает в пятницу телеканал ABC.

В частности, ему вменяется применение оружия массового поражения, перевозка взрывчатых веществ между штатами, незаконная отправка почтой взрывчатых веществ и другие нарушения. Предположительно, он отправил 16 посылок.

Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок со взрывоопасными устройствами известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро.

Цезаря Сайока, уроженца Бруклина, проживающего во Флориде, удалось обнаружить, в частности, благодаря следам его ДНК.