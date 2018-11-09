В СМИ назвали срок наказания подозреваемому в отправке бомб в США

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Подозреваемому в отправке посылок со взрывными устройствами известным оппонентам президента США Дональда Трампа предъявлены обвинения по 30 эпизодам, по которым ему в качестве максимального наказания грозит пожизненное заключение, сообщает в пятницу телеканал ABC.
Ранее правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок со взрывоопасными устройствами известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро.
Цезаря Сайока, уроженца Бруклина, проживающего во Флориде, удалось обнаружить, в частности, благодаря следам его ДНК.