Тема ДРСМД не затрагивалась на переговорах с Китаем, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Тема возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) не поднималась в ходе состоявшегося в Вашингтоне в пятницу американо-китайского диалога по вопросам безопасности и дипломатии, сообщил журналистам по ее итогам госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не тратили время на обсуждение этого вопроса сегодня", — сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема ДРСМД на переговорах с китайскими коллегами.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.