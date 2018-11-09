США и Китая подчеркнули необходимость избегать конфронтации

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Министры обороны США и КНР подчеркнули необходимость сокращать напряженность и избегать конфронтации между военными двух стран.
Он обратил внимание на действия китайских военных в Южно-Китайском море и призвал их соблюдать международное законодательство.
"Мы четко обозначили, что США продолжат летать, плавать и действовать там, где позволяет международное законодательство", — добавил Мэттис.
По его словам, США ищут конструктивных и равнозначных отношений с Китаем.
"Мы признаем, что наши военные связи могут служить источником стабильности для наших стран, пока мы остаемся прозрачными и общаемся искренне друг с другом", — сказал он.
"США привержены финализации механизма предотвращения конфликтов и поддержания связи между военными",- сказал он.
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ также подчеркнул, что мирное сотрудничество военных двух стран будет полезно и для США с Китаем, и для всего мира.
"С другой стороны, конфронтация и конфликты между двумя армиями грозят катастрофой для всех", — отметил он.
По словам Вэй Фэнхэ, Китай привержен мирному развитию, а его политика носит оборонительных характер.
"Мы определенно не стремимся к гегемонии, независимо от того, насколько сильными мы станем", — сказал он.