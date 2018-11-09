В Китае заявили о готовности к переговорам с США

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Торговая война повредит и США, и КНР, Пекин готов к переговорам, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Эти вопросы могут быть разрешены путем диалога и консультаций. Торговая война не только не приведет к какому-либо решению, но и повредит обеим сторонам и мировой экономике", — сказал Ян Цзечи на пресс-конференции по итогам диалога двух стран в формате "2+2" (госсекретарь и ответственный за внешнюю политику член политбюро + министры обороны).

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.