В почве на территории заповедника в Гамбурге обнаружили токсичное вещество

ГАМБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Обнаруженный в почве на территории природного заповедника в Гамбурге диоксин превышает нормы в 700 раз, территория в 4 гектара оцеплена, ведется расследование, результаты которого планируется представить в январе следующего года, сообщила пресс-служба министерства энергетики и окружающей среды Гамбурга.

Отмечается, что участок, представляющий экологическую опасность, был обнаружен в рамках регулярного обследования. При оценке образцов почвы были обнаружены нетипичные хлорорганические соединения, которые, согласно заключению, оказались диоксином.

"Анализ взятой пробы указывает на очень высокие значения диоксина: 700 микрограммов на килограмм. Эти показатели существенно выше порогов, установленных законом, — в размере 1 микрограмма, что потребовало предпринять меры предосторожности на жилых и парковочных площадках", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 25 октября была оцеплена площадь в 4 гектара и начаты исследования проб на этой территории. Специалисты также изучат образцы грибов, ягод и рыбы. Результат исследований планируется получить в январе.

Как отмечается в сообщении, обнаруженный состав диоксина в Гамбурге производился только на заводе компании Бёрингер (Boehringer, крупная фармацевтическая компания — ред.), который существовал там до 1980-х годов. Власти уже установили контакт с предприятием.

"Ситуация с обнаружением диоксина в Бобергере (природный заповедник "Низина Бобергер" — ред.) серьезная. Сейчас мы исследуем место обнаружения… Уже сейчас речь идет о серьезном нарушении норм в отношении окружающей среды. Совместно с полицией мы ведем расследование относительно происхождения диоксина. В этой связи будет также рассмотрен вопрос об ответственности", — приводятся в релизе слова сенатора Гамбурга по вопросам экологии Йенса Керстана.

Диоксин — одно из наиболее токсичных техногенных веществ. Его называют самым ядовитым искусственным веществом и наиболее токсичным из известных сегодня органических соединений. Диоксины вызывают целый ряд серьезных заболеваний, среди которых образование злокачественных опухолей, психические расстройства, нарушение обучаемости, снижение иммунитета, сокращение содержания мужского гормона, диабет, импотенция, эндометрит.