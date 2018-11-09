США и Китай обсудили политику в Южно-Китайском море и положение мусульман

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США обсудили с КНР беспокоящие их вопросы о политике Китая в Южно-Китайском море и положении мусульман, сообщил по итогам прошедшего в Вашингтоне второго раунда американо-китайского диалога в формате "2+2" госсекретарь США Майк Помпео.
Госсекретарь также заявил, что "США и международное сообщество продолжат оказывать давление на Китай в связи с репрессиями в отношении религиозных групп", упомянув христиан, буддистов и мусульман.
По оценкам Помпео, прошедшие переговоры были "очень продуктивны", он выразил надежду, что они и дальнейшие встречи сторон приведут к практическим результатам.