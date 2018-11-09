Посольство России в США приспустило флаг из-за стрельбы в баре в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в США приспустило флаг в память о погибших при стрельбе в баре в Калифорнии, говорится в Twitter дипмиссии.

"Флаг российского посольства в Вашингтоне приспущен в знак уважения жертв шокирующего акта насилия в Таузанд-Окс в Калифорнии", — сказано в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства, флаг будет приспущен до 10 ноября включительно.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги на Белом доме, госучреждениях, военных объектах и кораблях и в диппредставительствах США за рубежом "в знак уважения к жертвам ужасного акта насилия" в Калифорнии. Они будут приспущены до заката 10 ноября.

В результате стрельбы вечером в среду в баре Borderline в городе Таузанд-Окс в Калифорнии погибли 11 посетителей, в том числе полицейский и предполагаемый преступник. Сообщается, что нападавший, бывший морской пехотинец 28-летний Ян Дэвид Лонг устроил стрельбу из пистолета Glock 21 с увеличенной обоймой, оружие было приобретено законным способом. Известно, что за последние несколько лет правоохранительные органы несколько раз контактировали с подозреваемым.