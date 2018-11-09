ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США и КНР обсудили в формате "2+2" сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил госсекретарь США Майк Помпео по итогам состоявшегося в Вашингтоне очередного раунда двустороннего диалога по вопросам дипломатии и безопасности.

"Помощь Китая и выполнение резолюций СБ ООН помогут достигнуть существенного успеха в важном вопросе денуклеаризации", — сказал Помпео, подводя итог прошедшим переговорам. Он сообщил, что на прошедшей встрече заявил о "важности единства в подходе для достижения полной и проверяемой денуклеаризации" Корейского полуострова.