В секторе Газа палестинцы забросали камнями кортеж посла Катара, пишут СМИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группа протестующих палестинцев забросала камнями кортеж посла Катара в Палестине, главу Катарского комитета по восстановлению сектора Газа Мухаммада аль-Амади во время его визита в анклав, передает палестинское агентство САМА.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу во время визита посла в лагерь "Аль-Ауда" на востоке анклава. Его визит совпал с еженедельными протестами палестинцев, "Великим маршем возвращения" на границе сектора Газа и Израиля. Несколько людей, принимающих участие в демонстрациях, забросали большими камнями автомобиль аль-Амади, в результате чего дипломату пришлось уехать из этого места.

Как сообщает агентство, аль-Амади приехал в сектор Газа для участия в пятничном шествии палестинцев. Визит проходит на фоне выплаты Катаром зарплат для служащих анклава, которая продлится до завтрашнего дня.

Ранее Катар неоднократно заявлял, что продолжит помогать палестинцам. В октябре стало известно, что Катарский фонд развития по распоряжению эмира страны выделит 150 миллионов долларов в качестве срочной гуманитарной помощи населению сектора Газа

В июле Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о сокращении программ помощи палестинцам из-за недостатка финансирования. После решения президента США Дональда Трампа сократить программы помощи Палестине ООН не смогла найти достаточного количества средств для БАПОР. На конец июля дефицит средств составлял 217 миллионов долларов.