Экс-главу Межбанка Азербайджана Гаджиева оставят в изоляторе до 15 января

БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Срок пребывания экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева в следственном изоляторе продлен до 15 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Гаджиева должны были перевести в тюрьму из-за завершения срока расследования. Следственный орган попросил продлить срок проведения расследования. На судебном процессе под председательством судьи Руфана Мурсалова в Гарадагском районном суде запрос следственного органа был удовлетворен, а время пребывания Гаджиева в следственном изоляторе было продлено еще на два месяца. Гаджиев останется в Бакинском следственном изоляторе до 15 января", — сообщил источник.
Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к покупке акций Международного банка Азербайджана, принадлежащим государству.