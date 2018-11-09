Экс-главу Межбанка Азербайджана Гаджиева оставят в изоляторе до 15 января

БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Срок пребывания экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева в следственном изоляторе продлен до 15 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Гаджиев был арестован в декабре 2015 года по решению Наримановского районного суда Баку. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил экс-председателя правления Международного банка Азербайджана к 15 годам лишения свободы. Затем было возбуждено уголовное дело против Гаджиева и еще 25 лиц. В рамках следствия Гаджиев был переведен из тюрьмы № 13 в следственный изолятор.

"Гаджиева должны были перевести в тюрьму из-за завершения срока расследования. Следственный орган попросил продлить срок проведения расследования. На судебном процессе под председательством судьи Руфана Мурсалова в Гарадагском районном суде запрос следственного органа был удовлетворен, а время пребывания Гаджиева в следственном изоляторе было продлено еще на два месяца. Гаджиев останется в Бакинском следственном изоляторе до 15 января", — сообщил источник.

По данным следствия, занимавший в 2001–2015 годах должность председателя правления банка Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.

Международный банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к покупке акций Международного банка Азербайджана, принадлежащим государству.