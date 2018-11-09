В секторе Газа более 20 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

РАМАЛЛАХ, 9 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 25 палестинцев в пятницу получили пулевые ранения от израильской армии во время "Великого марша возвращения" в секторе Газа, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины.

"Двадцать пять граждан пострадали от боевых пуль на востоке сектора Газа", — говорится в заявлении.

Всего за семь месяцев многотысячных протестов под общим названием "Великий марш возвращения" погибли порядка 220 палестинцев и один израильтянин.

Начиная с прошлой недели, массовость и накал палестинских выступлений заметно сократились на фоне сообщений о прогрессе в согласовании долгосрочного перемирия между властями сектора Газа и Израилем. Сделка, над которой работают Египет и ООН, предполагает прекращение агрессивных действий с территории анклава в обмен на ослабление режима блокады.