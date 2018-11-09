Китай предложил Бангладеш помощь в репатриации беженцев-рохинджа

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Китай готов оказать Бангладеш помощь в вопросе репатриации беженцев рохинджа, заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с секретарем по иностранным делам бангладешского МИДа Шахидулем Хаком.

Ранее сообщалось, что Бангладеш и Мьянма достигли договоренности, в соответствии с которой первая группа беженцев народности рохинджа будет возвращена на родину до середины ноября текущего года.

Встреча Хака и Вана И состоялась в Пекине в пятницу. Стороны обсудили сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и репатриацию рохинджа.

"Китайская сторона с радостью отмечает, что Бангладеш и Мьянма достигли важного прогресса в вопросе рохинджа, согласившись в середине этого месяца начать работу по репатриации первой партии беженцев. Китайская сторона хочет продолжить оказывать необходимую поддержку в данном (вопросе — ред.)", — приводит слова Ван И сайт МИД КНР.

Бангладеш и Мьянма согласовали масштабный план возвращения рохинджа на родину еще в конце 2017 года, однако начать этот процесс из-за бюрократических проволочек до сих пор не удалось. Между тем, как отмечают местные СМИ, многие представители этой народности опасаются предстоящей депортации из Бангладеш, поскольку считают, что в родной стране вновь столкнутся с гонениями и ущемлением их базовых прав.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными араканцами-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.