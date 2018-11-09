В МИД прокомментировали политику США в Йемене

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вашингтон оказывает прямую военную поддержку воюющим в Йемене формированиям арабской коалиции, все говорит о том, что американская сторона не собирается менять свою политику в этом направлении, Москва же убеждена, что йеменский конфликт не имеет силового решения, говорится в сообщении МИД РФ.

"В последние дни в Йеменской Республике разворачивается новый виток эскалации кровопролитного и разрушительного вооруженного конфликта с участием "арабской коалиции" во главе с Саудовской Аравией", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что возросла интенсивность боестолкновений вокруг подконтрольного шиитскому движению "Ансар Алла" морского порта Ходейда. В МИД напомнили, что не раз предупреждали о катастрофических последствиях штурма Ходейда.

"Обращает на себя внимание, что подобное негативное развитие событий имеет место на фоне недавних призывов американской администрации ко всем участникам йеменского конфликта прекратить в месячный срок все боевые действия и начать при посредничестве спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса переговоры по мирному урегулированию. Учитывая, что Вашингтон оказывает прямую военную поддержку воюющим в Йеменской Республике формированиям "коалиции", возникает справедливый вопрос об искренности заявлений США в пользу скорейшего завершения активной фазы конфликта в Йемене", — отметили в министерстве.

Пока все говорит о том, что американская сторона не собирается менять свою политику на йеменском направлении, а непосредственные участники вооруженного противостояния в этой стране по-прежнему делают ставку на разрешение имеющихся противоречий силовыми методами, подчеркнули в МИД РФ.

В Москве по-прежнему убеждены, что йеменский конфликт военного решения не имеет, а урегулирование должно проходить через диалог, чему и будет активно содействовать российская сторона.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.