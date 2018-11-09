Трамп пожелал выздоровления сломавшей ребра верховной судье

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления и долгих лет службы в Верховном суде 85-летней Рут Бейдер Гинзбург, госпитализированной накануне с переломами ребер.

В четверг СМИ сообщили, что вечером в среду судья упала в своем офисе в суде и повредила несколько ребер, женщина обратилась к врачам в четверг после того, как почувствовала дискомфорт.

"Я не могу сказать, что она полностью на моей стороне, но я желаю ей всего хорошего, надеюсь, она поправится и будет служить в Верховном суде много-много лет", — сказал Трамп журналистам, покидая Белый дом перед поездкой во Францию.

Он отметил, что, хотя судья "говорила неподобающие вещи обо мне в ходе (предвыборной) кампании, она принесла свои извинения".

Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно. В нынешнем составе суда – пять судей назначены республиканской администрацией, четыре – президентами-демократами.

Президент Трамп за время своего президентства уже назначил двух новых судей: Нила Горсача и Бретта Кавано.

Гинзбург, выдвинутая в Верховный суд президентом-демократом Биллом Клинтоном, является самой старшей в нынешнем составе высшей судебной инстанции США. Другому ставленнику Клинтона, судье Стефену Брейеру, 80 лет.