Моргулов обсудил ситуацию на Корейском полуострове с представителем Госдепа

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил по телефону со спецпредставителем Госдепартамента США по КНДР Стивеном Биганом ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Девятого ноября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова со спецпредставителем Госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивеном Биганом. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове", — сообщили в МИД РФ.

Стороны также договорились продолжать поддерживать контакты в интересах комплексного урегулирования проблем субрегиона.