Грушко обсудил с замглавы МИД Турции отношения с ЕС и НАТО

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко в Анкаре обсудил с турецким коллегой отношения с ЕС и НАТО, а также ситуацию на Балканах, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Девятого ноября в Анкаре состоялись плановые консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Фаруком Каймакджи. Проведен углубленный обмен мнениями по европейской проблематике, включая различные аспекты отношений с ЕС, НАТО, ОБСЕ, СЕ, наращивание взаимодействия двух стран на профильных общеевропейских площадках", — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что стороны предметно рассмотрели ситуацию на Балканах, состояние и перспективы взаимодействия России и Турции со странами региона и в вопросах содействия укреплению там стабильности и реализации проектов экономического развития.

Кроме того, Грушко и Каймакджи обсудили нынешнее положение дел в кипрском урегулировании.