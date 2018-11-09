В ООН рассказали, сколько людей покинули Ходейду из-за боев в регионе

ЖЕНЕВА, 9 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 445 тысяч человек с июня покинули йеменскую провинцию Ходейда из-за боевых действий в этом районе, сообщила в пятницу пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабия Манту.

"Подтверждением того, насколько тяжела ситуация, является то, что, по данным ООН, с июня провинцию Ходейда были вынуждены покинуть 445 тысяч человек", — сказала она.

По данным ООН, только в октябре боевые действия в Ходейде привели к гибели 94 мирных жителей, ранения получили 95 человек.

В УВКБ ООН опасаются, что из-за боев, которые в настоящее время усилились в Ходейде, люди не смогут покинуть этот район, так как все дороги будут перекрыты, а доступ к складам с гуманитарной помощью будет затруднен. Все это может привести к значительному ухудшению ситуации.

"УВКБ ООН призывает все стороны конфликта разрешить и обеспечить быстрое и беспрепятственное прохождение гуманитарной помощи для мирных жителей, которые в ней нуждаются, а также защитить гуманитарную инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом. УВКБ вновь призывает к немедленному прекращению боевых действий в Йемене", — добавила Манту.

В УВКБ ООН напомнили, что за четыре года конфликта в стране разразился крупнейший гуманитарный кризис и в помощи нуждаются 22 миллиона человек, почти 75% всего населения Йемена. Еще два миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В июле арабская коалиция вместе с проправительственными войсками объявили о начале наступления на город-порт Ходейда на Красном море, который остается в руках хуситов. С этого времени продолжаются тяжелые бои за город и порт, через который, как считают йеменские власти, хуситы получают вооружение из Ирана. В последние недели проправительственные войска во главе с Республиканской гвардией под командованием сына убитого экс-президента Йемена Тарика Салеха при поддержке подразделений ОАЭ смогли отвоевать у хуситов районы на юге Ходейды.

В сентябре ООН сообщала, что сотни тысяч человек в Ходейде находятся в критическом положении, и гуманитарная ситуация резко ухудшилась. Гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде отметила, что жители порта "нуждаются во всем".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.