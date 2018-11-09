БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. В Европейском центре стратегических исследований и безопасности разделяют оценку российской стороны, что ряд признаков указывает на возможное объединение запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил ранее, что в Москве оценивают "как весьма серьезное, чреватое многочисленными негативными последствиями" вероятное объединение потенциалов МТО "Аль-Каида"* и ИГ*". По его словам, "имеется ряд признаков, указывающих на их возможное объединение".

"С того момента как ИГ* стало выступать как отдельная организация, постоянно стоял вопрос, что рано или поздно ИГ* и "Аль-Каида"* либо окончательно объявят друг другу войну, либо в какой-то момент объединят усилия", — сказали РИА Новости в экспертном центре, комментируя заявление директора ФСБ РФ.

Там отметили, что в "последние пять лет, когда ИГ* находилось на пике влияния, оно достаточно агрессивно выступало в отношении "Аль-Каиды"*, и на территории ряда стран, в частности, Сомали, Йемена и Сирии, наблюдались прямые столкновения между членами двух группировок".

"То, что мы наблюдаем в последний год, можно действительно интерпретировать как некоторые признаки сближения между ИГ* и "Аль-Каидой"*. ИГ*, достаточно сильно ослабленное в Сирии и Ираке и также потерявшее позиции в Северной Африке, сейчас значительно поумерило свою агрессивную риторику в адрес "Аль-Каиды*", — сказали в экспертном центре.

При этом там отметили, что лидер группировки Айман Мухаммед Раби аз-Завахири "озвучивает весьма мягкую позицию" по сравнению с тем, что заявлял Усама Бин Ладен.

"В своих заявлениях аз-Завахири призывает именно к сближению различных джихадистских движений по всему миру во имя борьбы за установление законов Шариата. Это можно интерпретировать, в частности, как протягивание руки дружбы ИГ* и многим другим террористическим группировкам. Но признаков реального сближения между группировками, близкими к ИГ* и "Аль-Каиде"*, пока не наблюдается", — сказали в Европейском центре стратегических исследований и безопасности.

*Запрещённые в России террористические организации