Президент Австрии не планирует встречу с Путиным на форуме в Париже

ВЕНА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не планирует встречаться с Владимиром Путиным на Форуме мира в Париже, заявил РИА Новости представитель австрийского президента Райнхард Пикль-Херк.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

Участие в Форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона примут более 60 лидеров государств и правительств, в том числе президент РФ.

"В Париже не запланирована двусторонняя встреча с президентом Путиным", — сообщил Пикль-Херк.

Он также оставил без ответа вопрос о том, планирует ли австрийский президент обсудить с европейскими коллегами ситуацию вокруг возможной разведдеятельности отставного австрийского офицера в пользу России.

Ранее в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МО Австрии Марио Кунасек заявил, что ведомство получило информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.