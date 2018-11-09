СМИ рассказали о происхождении звуков стрельбы в американской школе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Похожие на стрельбу звуки в школе в американском штате Северная Каролина, из-за которых в учебное заведение прибыла полиция, мог издавать неисправный водонагреватель, сообщает местный телеканал WECT.

Ранее телеканал сообщил, что полиция расследует возможную стрельбу в школе Topsail High School в этом штате. По словам капитана Джеймса Роуэлла из офиса шерифа округа Пендер, данных о пострадавших нет. Проводится расследование.

Как сообщил комиссар полиции Джордж Браун, на данный момент стрелок все еще не был обнаружен. По его словам, в школе есть неисправное оборудование, которое шумит и издает звуки, похожие на стрельбу. Нагреватель неисправен уже несколько дней и на данный момент следствие рассматривает это как источник звука "стрельбы".

Сообщается, что полиция все еще находится на месте инцидента, занятия в школе отменены.