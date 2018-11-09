Армия Йемена начала новую операцию в Ходейде, несмотря на призывы к миру

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Армия Йемена сообщила, что при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начала новую операцию в захваченном повстанцами-хуситами портовом городе Ходейда, несмотря на прозвучавшие ранее призывы прекратить войну.

Ранее в ноябре США призвали воюющие в Йемене стороны прекратить боевые действия в течение 30 дней. Остановить бои в Ходейде призывали также гуманитарные организации — Международный комитет Красного креста (МККК) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщил официальный портал армии 26sepnews со ссылкой на военачальника Ахмеда Али аль-Джухейли, силовики начали в пятницу "новую широкомасштабную военную операцию", чтобы отвоевать остающиеся у хуситов районы.

"Военная операция началась, и силы национальной армии продвинулись в направлении севера и запада города Ходейда по всем осям при поддержке арабской коалиции", — сообщил военачальник.

По его словам, новая операция стала для хуситов "сюрпризом", и сейчас ведутся ожесточенные бои "при значительном продвижении сил национальной армии". Аль-Худжейли заявил, что возвращение Ходейды под контроль армии стало теперь "очень близко".

В июле арабская коалиция вместе с проправительственными войсками объявили о начале наступления на город-порт Ходейда на Красном море, который остается в руках хуситов. С этого времени продолжаются тяжелые бои за город и порт, через который, как считают йеменские власти, хуситы получают вооружение из Ирана. В последние недели проправительственные войска во главе с Республиканской гвардией под командованием сына убитого экс-президента Йемена Тарика Салеха при поддержке подразделений ОАЭ смогли отвоевать у хуситов районы на юге Ходейды.

В сентябре ООН сообщала, что сотни тысяч человек в Ходейде находятся в критическом положении, и гуманитарная ситуация резко ухудшилась. Гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде отметила, что жители порта "нуждаются во всем".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.