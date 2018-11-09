Армия Йемена начала новую операцию в Ходейде, несмотря на призывы к миру

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Армия Йемена сообщила, что при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начала новую операцию в захваченном повстанцами-хуситами портовом городе Ходейда, несмотря на прозвучавшие ранее призывы прекратить войну.
Как сообщил официальный портал армии 26sepnews со ссылкой на военачальника Ахмеда Али аль-Джухейли, силовики начали в пятницу "новую широкомасштабную военную операцию", чтобы отвоевать остающиеся у хуситов районы.
По его словам, новая операция стала для хуситов "сюрпризом", и сейчас ведутся ожесточенные бои "при значительном продвижении сил национальной армии". Аль-Худжейли заявил, что возвращение Ходейды под контроль армии стало теперь "очень близко".
В июле арабская коалиция вместе с проправительственными войсками объявили о начале наступления на город-порт Ходейда на Красном море, который остается в руках хуситов. С этого времени продолжаются тяжелые бои за город и порт, через который, как считают йеменские власти, хуситы получают вооружение из Ирана. В последние недели проправительственные войска во главе с Республиканской гвардией под командованием сына убитого экс-президента Йемена Тарика Салеха при поддержке подразделений ОАЭ смогли отвоевать у хуситов районы на юге Ходейды.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.