Консульство в Варне прокомментировало арест россиянина

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генконсульство России в Варне держит на контроле ситуацию с арестом россиянина, сообщила РИА Новости вице-консул Александра Дергачева.

Ранее прокуратура Болгарии сообщила, что по подозрению в интернет-мошенничестве по запросу Вашингтона был задержан гражданин России Александр Ж., позже мужчину планируется экстрадировать в США.

"Консульство держит ситуацию на контроле", — заявила Дергачева.

По ее словам, у арестованного россиянина есть адвокат, о встрече с представителями консульства он пока не просил.

"К нам обратились его родственники, поэтому официально у нас никакого информирования не было. Все, что в прессе пишут, о чем варнинская апелляционная прокуратура заявила, собственно, это вся информация. Мы знаем, что он чувствует себя хорошо, пока о встрече с представителями консульства не просил. Адвокат у него есть", — добавила Дергачева.