В России ответили на обвинения США в нарушении конвенции о химоружии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выводы госдепа США о несоблюдении РФ закона о контроле над химоружием — это оголтелое стремление отвлечь от своих внутренних потребностей, Россия неукоснительно соблюдает положения Конвенции о запрещении химического оружия, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга РФ.

Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Он сообщил, что по мере продвижения США будут следовать предписанным обязательствам в рамках этого закона. Говоря о санкциях, он отметил, что Вашингтон в настоящее время изучает возможный эффект вводимых новых антироссийских санкций и проводит по этому поводу консультации с конгрессом США. При этом МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что именно США остаются единственной страной-участницей Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), которая сохраняет у себя значительный арсенал.

"Российская Федерация рассматривает "выводы" представителей госдепа США о несоблюдении нашей страной международного законодательства о контроле над ХО (химическим оружием — ред.), запрещающего распространение и применение химоружия, как оголтелое стремление отвлечь от своих внутренних противоречий. Россия неукоснительно соблюдает положения Конвенции о запрещении химического оружия и выполнила взятые на себя обязательства по полному уничтожению объявленного запаса ХО под строгим контролем со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, требование госдепа США к России в определенный срок предоставить гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические вещества, выглядит откровенным издевательством. "Россия ни до вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, ни после принятия на себя обязательств по этому международному договору не применяла отравляющих веществ. Также в России создана жесткая законодательная база, карающая за такое нарушение в этой области", — подчеркнул представитель ведомства.

Позиция США по надуманному вопросу несоблюдения Россией "американского закона о химическом оружии" является очередной попыткой размывания международных договоров в сфере контроля над вооружениями, или их полного демонтажа, также отмечает он, добавляя, что заявления США выглядят как прямой шантаж и неправомерное давление, чего Россия не может принять.

"По имеющейся в Минпромторге России — национальном органе по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия информации, никакого запроса от американской стороны не поступало. У нас нет информации об обращении каких-либо иностранных государств, организаций или институций к России за допуском к химическим объектам на своей территории", — пояснил собеседник агентства.

В случае поступления запроса от государств-участников ОЗХО Минпромторг будет руководствоваться соответствующими положениями Конвенции о запрещении химического оружия, а у российской стороны уже сейчас имеется существенное количество вопросов к нашим партнерам по ОЗХО, также подчеркнул он.