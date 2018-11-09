Украинские силовики 19 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 260 мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 260 мин и снарядов", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе девяти населенных пунктов и пункта пропуска "Станица Луганская". Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности". "В случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно в интересах защиты своих граждан", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что разведка Народной милиции зафиксировала близ линии соприкосновения перемещение техники и вооружения "для усиления украинских подразделений". По словам Филипоненко, в подконтрольную силовикам Кряковку прибыли два БТР-80 и два военных автомобиля, в населенный пункт Мироновский – пять БМП-1.

"Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) ОБСЕ… Мы уверены, что часть этого вооружения подразделения ВСУ используют для обстрелов территории Луганской народной республики", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.