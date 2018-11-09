Во Франции заявили о росте антисемитских выступлений впервые за два года

ПАРИЖ, 9 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Число антисемитских выступлений во Франции значительно выросло в течение 9 месяцев 2018 года, сообщает в пятницу французское правительство.

"Тогда как два года число антисемитских действий снижалось, в первые девять месяцев 2018 года этот показатель демонстрирует значительный рост. Власти не останутся безразличными", — говорится в официальном аккаунте правительства в Twitter.

Там отмечается, что "в 2018 году число антисемитских действий выросло на 69%".

"Каждое нападение на наших сограждан за то, что они являются евреями, отзывается в нас как новый звук ломающегося хрусталя", — отмечает премьер Франции Эдуар Филипп в день 80-й годовщины "хрустальной ночи".

"Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Только 9 ноября были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.