Эксперт оценил шансы оппозиционной платформы пройти в парламент Украины

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Единая оппозиционная платформа, в которую вошли партия "За жизнь" и ряд представителей "Оппозиционного блока", имеет все шансы пройти в Верховную раду Украины, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее в пятницу партия "За жизнь" и ряд представителей "Оппозиционного блока" решили создать единую "Оппозиционную платформу — За жизнь" для участия в парламентских и президентских выборах, которые пройдут на Украине в 2019 году. Соответствующее соглашение в пятницу подписали лидеры партий.

"Безусловно, эта сила имеет все шансы попасть в парламент, совокупные рейтинги дают такие надежды. С другой стороны, смогут ли они победить на президентских выборах – это огромный вопрос и он сегодня зависит от многих факторов", — сказал Бортник РИА Новости.

По его словам, победа на президентских выборах этой политической силы будет зависеть от выбора единого кандидата. При этом Бортник затруднился предположить, кто наверняка может баллотироваться от этой силы. "У каждого (из лидеров политсилы – ред.) есть свои преимущества. Кроме того, могут быть (выдвинуты – ред.) вообще неожиданные кандидаты и третий кандидат может появиться", — добавил он.

Вместе с тем эксперт считает, что будущее новой платформы зависит от того, смогут ли ее члены договориться с другими силами из оппозиции.