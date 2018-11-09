МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Талибан"* не признает правительство в Афганистане как легитимное, заявил глава делегации движения на переговорах в Москве, руководитель политофиса движения "Талибан"* Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

"Мы не признаём нынешнее правительство как легитимное правительство Афганистана, потому что оно не было выбрано народом страны, а пришло под тенью вторжения", — заявил Станакзай журналистам по итогам заседания московского формата по Афганистану.

"Это правительство не представляет собой народ Афганистана, поэтому мы отвергаем прямой контакт с ними до того, как будет решена проблема с американцами. Поэтому мы будем говорить с американцами, особенно о выводе войск", — добавил он.

*Запрещённая в России террористическая организация