Евродепутаты призвали ЕС не оказывать Молдавии финансовую помощь до выборов

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), четвертая по численности политическая группа Европарламента, призывает Еврокомиссию не принимать до парламентских выборов в Молдавии в феврале 2019 года решение о выплате республике обещанной макрофинансовой помощи, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ALDE.

Выплата помощи в размере 100 миллионов евро была заморожена из-за политической ситуации в Молдавии. Во вторник Европарламент на сессии в Страсбурге обсудит реализацию соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией, а в среду по итогам дискуссии будет проведено голосование.

"В Молдавии достигнут значительный прогресс в области либерализации экономики, но остаются серьезные проблемы с соблюдением верховенства закона и фундаментальных прав. Вот почему мы просим Еврокомиссию дождаться выборов февраля 2019 года и по их результатам принимать решение о перечислении макрофинансовой помощи", — сказали во фракции либеральных демократов.

В июле миссия ЕС в Молдавии сообщила, что Еврокомиссия отложила перевод первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева. Кроме того, в начале июля ЕП одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдавии, а также с предложением увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.