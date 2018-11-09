В МИД Ирана оценили значимость встречи по Афганистану

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Встреча Московского формата по Афганистану имела большую важность, поскольку на ней присутствовали представители движения "Талибан*" и Высшего совет мира Афганистана (ВСМА), заявил РИА Новости гендиректор МИД Ирана по странам Западной Азии Расул Эслами, принимавший участие в конференции.

"На мой взгляд, эта встреча имела очень большую важность по сравнению со встречами в каких-либо других местах из-за присутствия Высшего совета мира и талибов*, а также соседних и региональных держав", — сказал Эслами, выразив надежду на то, что на следующей встрече удастся достичь лучших результатов.

Он также отметил, что если у стран будут предложения по повестке следующей встречи, они могут представить свои дорожные карты, чтобы российская сторона воспользовалась этими предложениями при проведении конференции в будущем.

Встреча Московского формата по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов* в Дохе.

Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. Это подтвердил и официальный представитель совета Эсхак Тахери, отметив перед конференцией, что на ней будут обсуждаться вопросы, связанные возможностью организации прямых переговоров между Кабулом и талибами*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России