Участники конференции по Афганистану договорились о повторной встрече

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участники конференции по Афганистану в Москве выступили за проведение следующей встречи формата в ближайшем будущем, сообщил РИА Новости гендиректор МИД Ирана по странам Западной Азии Расул Эслами.

"Поскольку все участники, все присутствующие остались довольны, было условлено о проведении следующей встречи в ближайшем будущем", — сообщил Эслами, отметив, что во время конференции у представителей Высшего совета мира Афганистана и движения "Талибан"* была возможность напрямую поговорить как во время конференции, так и за обеденным столом.

Эслами указал, что противоречия между сторонами можно устранить через диалог, и выразил надежду на установление мира в Афганистане.

Встреча "Московского формата" по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов* в Дохе.

Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира Афганистана, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны.

То же подтвердил и официальный представитель совета Эсхак Тахери, отметив перед конференцией, что на ней будут обсуждаться вопросы, связанные с возможностью организации прямых переговоров между Кабулом и талибами*.

*Запрещённая в России террористическая организация