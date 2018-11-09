Участники конференции по Афганистану договорились о повторной встрече

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участники конференции по Афганистану в Москве выступили за проведение следующей встречи формата в ближайшем будущем, сообщил РИА Новости гендиректор МИД Ирана по странам Западной Азии Расул Эслами.
Эслами указал, что противоречия между сторонами можно устранить через диалог, и выразил надежду на установление мира в Афганистане.
Встреча "Московского формата" по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов* в Дохе.
Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира Афганистана, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны.
То же подтвердил и официальный представитель совета Эсхак Тахери, отметив перед конференцией, что на ней будут обсуждаться вопросы, связанные с возможностью организации прямых переговоров между Кабулом и талибами*.
*Запрещённая в России террористическая организация