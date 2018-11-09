В Баку заявили, что внимательно наблюдали за саммитом ОДКБ в Астане

БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан внимательно наблюдал за саммитом ОДКБ в Астане, в Баку были приняты во внимание документы, подписанные по итогам саммита, а также заключительная декларация, заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Азербайджан внимательно наблюдал за саммитом ОДКБ. Были приняты во внимание документы, подписанные по итогам саммита, и заключительная декларация. Один из этих документов — о правовом статусе стран-наблюдателей и стран-партнеров", — заявил Гаджиев в интервью госагентству "Азертадж".
Ранее председатель российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества Али Гусейнли заявил, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть вопрос участия Азербайджана в ОДКБ. МИД Армении дал понять, что воспользуется правом вето в случае рассмотрении этого вопроса.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.