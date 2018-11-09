В Баку заявили, что внимательно наблюдали за саммитом ОДКБ в Астане

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств-членов ОДКБ в Астане.Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств-членов ОДКБ в Астане.Архивное фото

БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан внимательно наблюдал за саммитом ОДКБ в Астане, в Баку были приняты во внимание документы, подписанные по итогам саммита, а также заключительная декларация, заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе состоялось в пятницу в Астане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее заявил, что лидеры государств-членов ОДКБ достигли взаимопонимания по всем региональным вопросам и договорились о правовом статусе наблюдателя и партнера организации.

"Азербайджан внимательно наблюдал за саммитом ОДКБ. Были приняты во внимание документы, подписанные по итогам саммита, и заключительная декларация. Один из этих документов — о правовом статусе стран-наблюдателей и стран-партнеров", — заявил Гаджиев в интервью госагентству "Азертадж".

Ранее председатель российско-азербайджанской группы межпарламентского сотрудничества Али Гусейнли заявил, что в новых геополитических условиях можно рассмотреть вопрос участия Азербайджана в ОДКБ. МИД Армении дал понять, что воспользуется правом вето в случае рассмотрении этого вопроса.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.