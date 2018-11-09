В ДНР сообщили об одном погибшем за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"Со 2 по 8 ноября 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили двое военнослужащих республики… Погиб один военнослужащий", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 149 человек, ранения получили 293 человека. Всего с начала конфликта погибли 4716 человек, в том числе 81 ребенок.