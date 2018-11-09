Участники консультаций по Афганистану договорились о продолжении встреч

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Участники консультаций по Афганистану договорились продолжить консультации в московском формате, говорится в сообщении МИД РФ.
Как сообщили в министерстве, основной темой обсуждения встречи стал вопрос скорейшего запуска прямого межафганского диалога о мире в целях стабилизации ситуации в этой стране. Участники высказались за дальнейшие усилия по продвижению руководимого афганцами процесса национального примирения.
"Участники заседания отметили востребованность московского формата и договорились о продолжении консультаций в рамках данного механизма", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан*". Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство*". По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.
* Террористические организации, запрещенные в России