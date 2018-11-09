ЕС в ежегодном докладе заявил о пробуксовке минского урегулирования

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. ЕС заявил в ежегодном докладе о выполнении соглашения по ассоциации с Украиной о "застопорившемся" процессе минского урегулирования, отметив очень неустойчивую ситуацию в Донбассе с ежедневными нарушениями перемирия с обеих сторон.

"Ситуация в области безопасности на востоке Украины остается очень напряженной и неустойчивой. Несмотря на ряд новых обязательств в отношении прекращения огня, ситуация по-прежнему характеризуется ежедневными нарушениями режима прекращения огня с обеих сторон, применением тяжелых вооружений, разрушением критически важной гражданской инфраструктуры и значительным распространением мин", — говорится в докладе.

"На дипломатическом фронте минский процесс остается застопорившимся. …Никакого ощутимого прогресса в усилиях по урегулированию конфликта в области безопасности и в политической области достигнуто не было. Работа СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться с препятствиями, в основном в неподконтрольных властям районах востока Украины, в частности, вблизи российской границы", — указывается в документе.

В докладе также отмечается, что гуманитарная ситуация на востоке Украины "по-прежнему вызывает серьезную озабоченность и продолжает представлять собой вызов для страны" пятый год подряд.

В комментарии Еврокомиссии к докладу указывается, что "ЕС продолжает поддерживать дипломатические усилия по поиску мирного и долгосрочного решения конфликта на востоке Украины через полное выполнение минских соглашений", а также "осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины и дальнейшую милитаризацию полуострова и Азовского моря".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.