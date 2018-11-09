В ЕП выразили обеспокоенность в связи с возможным выходом России из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Фракция "Европейских объединенных левых/Северных зеленых левых", шестая по численности политическая группа Европарламента, обеспокоена, что Россия может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), последовав за США, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе парламентской фракции.

В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из ДРСМД. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Ситуацию с ДРСМД Европарламент обсудит в среду на сессии в Страсбурге.

"Нас очень беспокоит, что выход США из ДРСМД приведет к тому, что то же самое сделает Россия. Это чревато новой гонкой вооружений", — сказал собеседник агентства.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.