В ЕП выразили обеспокоенность в связи с возможным выходом России из ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Фракция "Европейских объединенных левых/Северных зеленых левых", шестая по численности политическая группа Европарламента, обеспокоена, что Россия может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), последовав за США, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе парламентской фракции.
Ситуацию с ДРСМД Европарламент обсудит в среду на сессии в Страсбурге.
"Нас очень беспокоит, что выход США из ДРСМД приведет к тому, что то же самое сделает Россия. Это чревато новой гонкой вооружений", — сказал собеседник агентства.
В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.